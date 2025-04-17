Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:18, 17 апреля 2025Интернет и СМИ

В Минцифры заявили о намерении отказаться от хранения данных на «Госуслугах»

Шадаев: Минцифры может отказаться от хранения данных на «Госуслугах» к 2026 г.
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В министерстве цифрового развития России заявили о намерении отказаться от хранения данных на портале «Госуслуги» к 2026 году. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе First Russian Data Forum, его слова приводит ТАСС.

«У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на "Госуслугах"», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» с 1 апреля заработает сервис, направленный на борьбу с мошенниками. В ведомстве заявили, что нововведение позволит россиянам проверить все сим-карты, оформленные на их имя, при этом в первые дни работы сервиса возможны сбои.

До этого Шадаев высказался о планах отключать аккаунты россиян, привязанные к почте Google, от портала «Госуслуги». Министр подчеркнул, что ведомство пока не планирует отключать аккаунты от портала, привязанные к почте Gmail.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский депутат четыре года работал с Украины. Как это возможно и что он рассказал?

    Бывший глава МЧС российского региона набрал взяток на сумму более 1,5 миллиона рублей

    Сталинист отправился в колонию за оскорбление президента России

    В Минобороны раскрыли подробности ночной атаки на Рязанскую область

    В Кремле высказались о принадлежности Донбасса в контексте переговоров по Украине

    «Хочу сказать за мертвых». Российский боец обратился к Путину и Белоусову из-за произвола командира

    Основателя российского рехаба осудят по делу о расправе над постояльцем

    Пользу для российской экономики от ослабления санкций США оценили

    Захарова назвала любимый мем

    В сети восхитились внешностью уборщицы после нанесения макияжа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости