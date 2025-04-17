В Минцифры заявили о намерении отказаться от хранения данных на «Госуслугах»

Шадаев: Минцифры может отказаться от хранения данных на «Госуслугах» к 2026 г.

В министерстве цифрового развития России заявили о намерении отказаться от хранения данных на портале «Госуслуги» к 2026 году. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе First Russian Data Forum, его слова приводит ТАСС.

«У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на "Госуслугах"», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» с 1 апреля заработает сервис, направленный на борьбу с мошенниками. В ведомстве заявили, что нововведение позволит россиянам проверить все сим-карты, оформленные на их имя, при этом в первые дни работы сервиса возможны сбои.

До этого Шадаев высказался о планах отключать аккаунты россиян, привязанные к почте Google, от портала «Госуслуги». Министр подчеркнул, что ведомство пока не планирует отключать аккаунты от портала, привязанные к почте Gmail.