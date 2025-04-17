Ярославский «Локомотив» оказался в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина

«Локомотив» победил «Авангард» и оказался в шаге от полуфинала Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» на выезде одержал победу над омским «Авангардом» в четвертом матче 1/4 финала Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 17 апреля. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На гол форварда хозяев Рида Буше гости ответили шайбой Александра Елесина. На восьмой минуте овертайма победу «Локомотиву» принес точный бросок Александра Радулова.

Теперь ярославцы ведут в серии со счетом 3-1 и находятся в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина. Пятый матч пройдет в Ярославле в субботу, 19 апреля.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» играл в финале Кубка Гагарина. Команда уступила титул магнитогорскому «Металлургу».