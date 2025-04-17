Жительница Бурятии смогла дважды победить рак благодаря диспансеризации

Россиянка смогла дважды победить рак благодаря своевременной диспансеризации. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Республики Бурятия.

В 2023 году у жительницы российского региона Рады Жамсоевны в ходе ежегодного профилактического медосмотра обнаружили рак шейки матки, а еще через год — рак почки. Однако благодаря оперативному выявлению болезни врачам удалось успешно вылечить пациентку без применения химиотерапии. По словам медиков, если заболевание находят на первой стадии, шансы на выздоровление составляют 98 процентов.

«Не ленитесь, сдайте анализы и будьте спокойны», — призвала соотечественников женщина.

Чиновники напомнили, что благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» диспансеризация проводится бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.

Ранее стало известно, что в России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака. «Афотид» уже применяют на добровольцах для лечения онкологических заболеваний.

