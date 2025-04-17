Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:41, 17 апреля 2025Моя страна

Россиянка смогла дважды победить рак

Жительница Бурятии смогла дважды победить рак благодаря диспансеризации
Алина Черненко

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Россиянка смогла дважды победить рак благодаря своевременной диспансеризации. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Республики Бурятия.

В 2023 году у жительницы российского региона Рады Жамсоевны в ходе ежегодного профилактического медосмотра обнаружили рак шейки матки, а еще через год — рак почки. Однако благодаря оперативному выявлению болезни врачам удалось успешно вылечить пациентку без применения химиотерапии. По словам медиков, если заболевание находят на первой стадии, шансы на выздоровление составляют 98 процентов.

«Не ленитесь, сдайте анализы и будьте спокойны», — призвала соотечественников женщина.

Чиновники напомнили, что благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» диспансеризация проводится бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.

Ранее стало известно, что в России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака. «Афотид» уже применяют на добровольцах для лечения онкологических заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Талибы высказались о снятии статуса террористов в России

    Собака спасла заблудившегося двухлетнего ребенка от пум

    В российском регионе выявили шесть случаев незаконного отказа в проведении абортов

    Телефонные террористы извинились перед сотрудниками ФСБ

    Стало известно о возведении ВСУ линии обороны у села Преображенка

    Путин вручил медаль Татьяне Булановой

    IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак

    Порошенко обвинил СНБО в подделке подписи Зеленского

    Россиянам предложили купить крокодиловую кипу за 254 тысячи рублей

    Москвичей предупредили об аномальной жаре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости