В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака

Суд: В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассматривая спор Минпромторга России и разработчика лекарственных препаратов, заявил о создании в России препарата от онкологии, не имеющего аналогов в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о препарате «Афотид», который уже применяют на добровольцах для лечения онкологии. В постановлении суда также говорится, что безопасность препарата доказана.

«Клинические исследования данным препаратом разрешено проводить в семи клинических центрах», — говорится в сообщении агентства.

Ранее российские ученые успешно испытали препарат «Мирна-3» на основе микроРНК, который можно применять при лечении рака. Отмечалось, что разработка не имеет аналогов в своем классе.