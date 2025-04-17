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04:23, 17 апреля 2025Силовые структуры

В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака

Суд: В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассматривая спор Минпромторга России и разработчика лекарственных препаратов, заявил о создании в России препарата от онкологии, не имеющего аналогов в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о препарате «Афотид», который уже применяют на добровольцах для лечения онкологии. В постановлении суда также говорится, что безопасность препарата доказана.

«Клинические исследования данным препаратом разрешено проводить в семи клинических центрах», — говорится в сообщении агентства.

Ранее российские ученые успешно испытали препарат «Мирна-3» на основе микроРНК, который можно применять при лечении рака. Отмечалось, что разработка не имеет аналогов в своем классе.

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