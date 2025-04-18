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13:20, 18 апреля 2025Наука и техника

Представлена первая складная электронная книга

Представлена первая в мире электронная книга со складным экраном
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Readmoo

Китайская компания Readmoo показала первую в мире складную электронную книгу. Об этом сообщает издание New Atlas.

Устройство MooInk V представили на выставке Touch Taiwan. Гаджет стал первым на рынке, который получил гибкий дисплей на основе электронных чернил E Ink. По словам журналистов, таким образом ридер можно раскрывать, как настоящую книгу.

Разработкой первой электронной книги со складным экраном занимались более девяти лет. Гаджет получил матрицу Gallery 3, в раскрытом виде дисплей имеет диагональ восемь дюймов. Разрешение экрана составляет 300 пикселей на дюйм. Он поддерживает отображение 50 тысяч цветов.

Ресурс складного экрана составляет 200 тысяч сгибаний. MooInk V имеет корпус из алюминиево-магниевого сплава для снижения веса. Девайс весит около 255 грамм.

В Readmoo рассказали о сложностях разработки устройства. Так, оказалось, что экран E Ink примерно в четыре раза толще OLED-дисплеев, поэтому его сложнее сложить и разложить. В компании не стали уточнять о стоимости электронной книги и сроках появления в продаже.

В конце марта корпорация Huawei отчиталась о создании технологии, позволяющей перелистывать страницы в электронных книгах и смартфонах взглядом. Система работает на основе искусственного интеллекта и фронтальной камеры.

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