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01:10, 18 апреля 2025Мир

В США заявили о воодушевлении в Париже от предложений по Украине

Госдеп США: В Париже с воодушевлением услышали контуры предложений по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

«Контуры мира» по Украине, которые предложили США в ходе переговоров в Париже, были восприняты с воодушевлением. Об этом заявили в Государственном департаменте.

«Обнадеживающий прием в Париже предложений США показывает, что мир возможен, если все страны будут привержены достижению соглашения», — указали в американском внешнеполитическом ведомстве.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон оценил переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины, которые прошли в Париже, назвав их конструктивными.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что цель представителей США на встрече по Украине в Париже — выработка решений по урегулированию конфликта.

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