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11:18, 18 апреля 2025Россия

Хинштейн освятил свой кабинет после ареста бывшего губернатора Курской области

Хинштейн освятил свой кабинет после ареста бывшего курского губернатора Смирнова
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн освятил свой кабинет после ареста бывшего главы приграничного российского региона Алексея Смирнова. Подробности процедуры Хинштейн привел в Telegram-канале.

Он пояснил, что пригласил священника для совершения обряда, поскольку на его рабочем месте накопилось много «греховности».

Суд Москвы 16 апреля арестовал экс-губернатора Курской области по делу о мошенничестве. Его обвинили в хищении одного миллиарда рублей, выделенных на строительство защитных сооружений на границе с Украиной. Кроме того, силовики задержали по делу его заместителя Алексея Дедова.

Оба свою вину отрицают.

До этого стало известно, что показания на Смирнова дал находящийся на СВО депутат Максим Васильев.

ЖЗЛ
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