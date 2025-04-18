Хинштейн освятил свой кабинет после ареста бывшего губернатора Курской области

Хинштейн освятил свой кабинет после ареста бывшего курского губернатора Смирнова

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн освятил свой кабинет после ареста бывшего главы приграничного российского региона Алексея Смирнова. Подробности процедуры Хинштейн привел в Telegram-канале.

Он пояснил, что пригласил священника для совершения обряда, поскольку на его рабочем месте накопилось много «греховности».

Суд Москвы 16 апреля арестовал экс-губернатора Курской области по делу о мошенничестве. Его обвинили в хищении одного миллиарда рублей, выделенных на строительство защитных сооружений на границе с Украиной. Кроме того, силовики задержали по делу его заместителя Алексея Дедова.

Оба свою вину отрицают.

До этого стало известно, что показания на Смирнова дал находящийся на СВО депутат Максим Васильев.