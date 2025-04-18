Хинштейн после ареста предшественника заявил о подрывающих Россию изнутри врагах

Врио губернатора Хинштейн: Враг — не только за линией фронта, но и внутри

Враг находится не только за линией фронта, но и внутри страны. Так о подрывающих безопасность России недоброжелателях высказался врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, запись опубликована в Telegram.

Такое заявление чиновник сделал на следующий день после ареста своего предшественника на должности главы региона, Алексея Смирнова.

О разрушающих Россию изнутри врагах Хинштейн порассуждал в контексте уголовного дела, по которому проходит Смирнов. По словам чиновника, Смирнов и его подчиненные не могли не видеть, «кому доверяют бюджетные миллиарды». «Напротив, они сознательно превращали в крупнейшего господрядчика проектный мини-офис, не имеющий ни должной компетенции, ни опыта, ни элементарного штата специалистов», — подчеркнул чиновник.

Хинштейн отметил, что только с конца 2024 года было возбуждено более десяти уголовных дел о коррупции в связанной со Смирновым организацией «Корпорация развития Курской области», отвечавшей за возведение оборонительных сооружений в регионе.

Ранее сообщалось, что Хинштейн вызвал священника и освятил свой кабинет после ареста Смирнова — по словам врио губернатора, в помещении накопилось много «греховности».