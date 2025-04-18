В США назвали меняющее ход СВО российское оружие

Военный эксперт Шрайвер: «Искандер» переломил ход конфликта на Украине

Американский военный эксперт Уилл Шрайвер похвалил российский ракетный комплекс «Искандер». Соответствующая реплика появилась в его X.

По словам Шрайвера, он всегда говорил, что российская армия способна сбивать любые виды ракет противника, а теперь «это точка зрения стала общепринятой мудростью». «Российский "Искандер" стал впечатляющим "переломным моментом"», — подчеркнул специалист.

Уилл Шрайвер отметил ракетные комплексы «Искандер» как меняющие ход конфликта на Украине, противопоставив им баллистические ракеты ATACMS, назвав последние «позорным провалом». Эксперт сослался на свою публикацию от декабря 2023 года, в которой он отмечал, что российская армия в ходе специальной военной операции (СВО) стала все лучше и лучше сбивать вражеские ракеты.