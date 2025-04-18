Известный российский блогер назвал шизой высказывания Лазаревой

Блогер Андрей Третьяков назвал шизой интервью телеведущей Татьяны Лазаревой

Известный российский предприниматель и блогер Андрей Третьяков раскритиковал интервью телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга). На эту тему он высказался в беседе с блогером Николаем Соболевым, запись доступна в группе «Тот самый Лука» во «ВКонтакте».

Третьяков назвал шизой публичные высказывания телеведущей. «Лазарева тест на адекватность не пройдет сейчас, мне кажется», — добавил он.

Ранее Третьяков рассказал об удивлении от встречи с бедной эмигрантской семьей в США. Как уточнил блогер, он считал Америку богатой страной и ожидал, что эта семья обеспеченная, однако оказалось, что они проживают вшестером в однокомнатной квартире.

Перед этим он заявил о разочаровании от поездок в США и Европу. В частности, по словам Третьякова, в прошлом ему казалось, что в европейских странах будет лучше, чем в России, однако эти представления оказались ложными.