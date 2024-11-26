Известный российский блогер рассказал о разочаровании из-за Европы и США

Блогер Третьяков заявил, что его представления о Европе и США оказались ложными

Известный российский блогер и предприниматель Андрей Третьяков, побывавший в Европе и США, рассказал о разочаровании от поездок. В этом он признался в выпуске подкаста Mash Room, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Третьяков объяснил, что раньше часто ездил в командировки в Европу. По словам блогера, ему казалось, что в европейских странах будет лучше, чем в России, однако эти представления оказались ложными. «Я отъезжал от всех [европейских] столиц. Ребята, тоже есть дома, несчастные люди. Все борются, как заработать денег, как устроить своих детей, как дать им образование. Сейчас они еще борются, как ***** от мигрантов не получить», — описал впечатления блогер.

США предприниматель назвал вторым разочарованием. По его словам, в стране есть четкое разделение на богатых и бедных. Он вспомнил, что жители районов для обеспеченных людей нанимают охрану, чтобы защититься от более бедных американцев. «И ты идешь и думаешь: где этот рай?» — порассуждал Третьяков.

Ранее стендап-комик Дмитрий Коваль, посетивший Соединенные Штаты, рассказал об удивившей его особенности страны. По его словам, в Америке ему постоянно приходилось преодолевать большие расстояния.