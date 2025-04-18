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17:21, 18 апреля 2025Экономика

К массовым увольнениям приготовилась ведущая экономика Европы

Bloomberg: Каждая третья компания Германии приготовилась к сокращениям
Кирилл Луцюк

Фото: Martin Meissner / AP

В Германии каждая третья компания допускает, что в этом году ей придется провести массовое сокращение рабочих мест. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на опрос, проведенный Немецким экономическим институтом.

Причиной таких настроений стал пессимизм относительно перспектив этой ведущей экономики Европейского союза. Согласно исследованию, в котором приняли участие больше двух тысяч компаний, владельцы бизнеса в настоящее время настроены не так мрачно, как в конце прошлого года, однако в целом они пребывают в скверном расположении духа. Это особенно характерно для таких сегментов, как строительство и производство. В секторе услуг пессимистов оказалось больше.

Как отметил один из экспертов института Михаэль Гремлинг, перепады настроения президента США Дональда Трампа оказались испытанием для немецкой экономики.

До этого сообщалось, что инвесторы перестали верить в грядущие успехи экономики ФРГ. Индекс ожиданий института ZEW рухнул до минус 14 в апреле с 51,6 в марте.

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