Инвесторы разочаровались в крупнейшей экономике Европы

Bloomberg: Доверие инвесторов к экономике Германии резко упало

Инвесторы утратили веру в успехи немецкой экономики. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, это случилось из-за того, что торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, грозит задушить начинающееся экономическое восстановление ФРГ. Как следствие, индекс ожиданий института ZEW упал до минус 14 в апреле с 51,6 в марте.

Издание подчеркивает, что оптимизм по поводу планов нового правительства Германии увеличить расходы на оборону сошел на нет после того, как Трамп ввел пошлины на европейские автомобили. Это означает, что экономический спад в ФРГ будет зафиксирован третий год подряд. Высокие цены на энергоносители тянут вниз тяжелую промышленность, а неопределенность по поводу готовности будущего канцлера бороться с избыточной бюрократией и миграцией подавляет инвестиции.

Ранее появился прогноз, согласно которому по итогам 2025 года темпы роста экономики Германии составят лишь 0,1 процента. Одной из грозящих ФРГ проблем эксперты называют усиление конкуренции со стороны Китая.