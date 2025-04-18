Лорак обвинили в попытке усидеть на двух стульях после обновления паспорта Украины

Глава ФПБК Бородин: Обновившая паспорт Украины Лорак сидит на двух стульях

Глава Федерального фонда по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) совершила ошибку, тайно обновив свой украинский паспорт. Его слова приводит «Абзац».

«Она сидит на двух стульях. Обновила документы на всякий случай, боясь, что из России ей тоже придется бежать. Одним словом, готовит себе запасной аэродром», — предположил Бородин. Общественник отметил, что Лорак нужно принять решение, хочет ли она остаться в России. «Она уже зашла не в ту дверь. Это говорит, что она не совсем честна с нашей страной», — добавил глава ФПБК.

В октябре 2022 года на Украине против Лорак ввели санкции, которые предполагают блокировку активов, запрет на вывод капитала с территории государства и другие ограничительные меры. В 2023-м российские общественники добились проверки в отношении певицы из-за подозрений в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обвинения были опровергнуты, а сама артистка заявила, что оказывает только адресную поддержку беженцам, потерявшим кров.

В марте 2024-го Лорак подала заявление на получение российского гражданства, а в апреле 2025-го тайно обновила украинский паспорт.