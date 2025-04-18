Малкин и Кросби сделали подарок Овечкину в честь его рекорда

Малкин и Кросби подарили Овечкину часы Rolex в честь его рекорда по голам в НХЛ

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин и его канадский одноклубник Сидни Кросби сделали подарок нападающему Вашингтон Кэпиталс Александру Овечкину в честь его рекорда по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Хоккеисты подарили россиянину часы Rolex. Они также сделали с ним совместное фото.

Встреча «Питтсбурга» с «Вашингтоном» прошла в ночь на пятницу, 18 апреля. Пингвинс на своем льду одержали победу со счетом 5:2, а Овечкин отметился голом. Болельщики хозяев по ходу встречи устроили овации россиянину и скандировали его имя.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Он побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки.