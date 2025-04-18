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13:18, 18 апреля 2025Россия

Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам

Минобороны: ВС России за неделю нанесли девять групповых ударов в зоне СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли девять групповых ударов по украинским объектам в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 12 по 18 апреля текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены девять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Атаки пришлись по предприятиям военно-промышленного комплекса противника, военным аэродромам, складам, центрам подготовки операторов БПЛА и пунктам временной дислокации иностранных наемников и ВСУ.

В оборонном ведомстве отдельно подчеркнули, что утром 18 апреля российские войска ударили по ключевым производственным площадкам выпуска дронов, а также объектам инфраструктуры военных аэродромов.

Ранее стало известно, что российская армия ударила по украинскому предприятию, производящему оперативно-тактические ракеты. Помимо того, тогда удалось поразить цеха по производству ударных беспилотников.

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