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20:13, 18 апреля 2025Россия

Мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ по автомобилю в российском регионе

Гладков сообщил о пострадавшем при ударе БПЛА по автомобилю в российском регионе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Мирный житель пострадал при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, все произошло в селе Дорогощь Грайворонского округа. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сдетонировал около автомобиля, из-за чего водитель получил ранения.

«Мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. От предложенной госпитализации отказался», — написал чиновник.

В ночь с 17 на 18 апреля ВСУ выпустили по России десятки дронов самолетного типа. Больше всего дронов — 27 аппаратов — были выпущены по Воронежской области, еще 12 — по Белгородской, столько же — над Азовским морем, три — над Крымом и по одному над Ростовской областью и Краснодарским краем.

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