Мировой экономике предсказали волну дефолтов

Bloomberg: Вероятность дефолтов в 2025 году выросла с 2,5 до 3,1 %

Для компаний со спекулятивными рейтингами вероятность дефолтов в 2025 году выросла с 2,5 до 3,1 процента. Такой прогноз сделали эксперты рейтингового агентства Moody's. Их выводы процитировало Bloomberg.

Однако есть риски, что данный показатель увеличится до шести процентов. Как полагают в Moody's, для этого не потребуется даже серьезного негативного шока. Эти оценки основаны на предположении, что тарифы сократят экономический рост США как минимум на один процентный пункт. Ослабнут и другие экономики. Как следствие, условия финансирования для заемщиков ухудшатся, а инвесторы станут менее склонны к риску.

Отмечается, что в I квартале зафиксировали 27 дефолтов. В аналогичный период 2024 года их было 38. Более половины дефолтов пришлось на такие секторы, как здравоохранение, бизнес-услуги, розничная торговля, гостиницы и досуг, а также телекоммуникации.

Ранее главный экономист Moody's Марк Занди предположил, что пошлины, к которым прибегнул президент США Дональд Трамп в отношении торговых партнеров США, а также ответные действия последних шокируют мировую экономику и фондовые рынки. США погрузятся в рецессию. Она продлится год, а уровень безработицы превысит семь процентов.