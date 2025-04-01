Экономике США предсказали немедленную рецессию

WP: США ждет немедленная рецессия, если их партнеры ответят на пошлины Трампа

Если президент США Дональд Трамп введет обещанные им пошлины, то фондовый рынок ждут шоковые волны. Об этом сообщило издание The Washington Post.

По его данным, полученным из трех источников, помощники Трампа подготовили предложения о введении почти 20-процентных пошлин на большинство импортных товаров, ввозимых в США. Реализация такого сценария означает шок для мировой экономики и фондовых рынков. Кроме того, если эти пошлины вступят в силу, а торговые партнеры Соединенных Штатов на них жестко ответят, то экономика США немедленно погрузится в рецессию. Она, как полагает главный экономист Moody's Марки Занди, продлится больше 12 месяцев, а уровень безработицы превысит семь процентов.

Между тем Европейский союз намерен ответить на пошлины Вашингтона укреплением единства своего внутреннего рынка. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила о скором уничтожении тех торговых барьеров, которые есть между странами ЕС, и заверила, что Брюсселю есть чем защитить свою экономику. Еврокомиссия намерена вести с США переговоры с позиции силы, опираясь на объем рынка, европейские технологии и сектор услуг.