Модель из России попал в аварию в Таиланде и потратил на операцию сотни тысяч рублей

Shot: Россиянин попал в аварию в Таиланде и потратил на лечение 700 тысяч рублей

Россиянин попал в аварию в Таиланде и потратил сотни тысяч рублей на лечение. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

13 апреля модель Никита Матвеев ехал по Бангкоку на мотороллере, он не справился с управлением и врезался в бордюр. В тот день проходили празднования Сонгкрана — местного Нового года. По традиции люди обливали друг друга водой, поэтому дороги были мокрыми, что и стало причиной ДТП. В результате случившего россиянин сломал бедро и оказался в больнице. За операцию он заплатил 700 тысяч рублей. В настоящее время молодой человек может ходить только на костылях.

Уточняется, что Матвеев живет в Таиланде и работает там моделью.

Ранее еще один россиянин под наркотиками устроил драку в аэропорту Таиланда. Он избил мужчину и попал на видео.