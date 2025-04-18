Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:43, 18 апреля 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде на пятницу

Синоптик Леус: В столице ожидается плюс 23 градуса
Мария Черкасова

Фото: Кузьмичёнок Василий / АГН «Москва»

В Москве в пятницу, 18 апреля, ожидается потепление до плюс 23 градусов. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Столица останется в зоне влияния атмосферного фронта, продолжающего свой путь на восток. Он сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, местами вызовет кратковременные дожди, по области возможны локальные грозы.

Температура же приблизится к рекордной. В столице она составит плюс 21-23 градуса Цельсия, по области — плюс 19-24 градуса. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 18 апреля в Москве составляет плюс 22,1 градуса. Он был установлен в 1921 году, напомнил синоптик.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что в ближайшие дни в Москве пройдет череда дождей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина арестовала литиевое месторождение на подконтрольной ей территории. На этот металл претендуют США

    Российская тревел-блогерша описала настоящую мексиканскую кухню фразой «для сильных духом»

    Валя Карнавал похвасталась фигурой в микрошортах

    Вышла новая бета-версия Android 16

    Британия призвала Россию согласиться на безоговорочное прекращение огня на Украине

    Во Франции раскрыли детали обсуждаемого прекращения огня на Украине

    Раскрывшего самые сложные дела российского полицейского отправили в карцер

    Власти российского региона похвастались вырастившим «утробу с младенцем» деревом

    Россиянка оставила младенца с подругой и поплатилась

    Москвичам рассказали о погоде на пятницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости