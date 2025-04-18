Москвичам рассказали о погоде на пятницу

Синоптик Леус: В столице ожидается плюс 23 градуса

В Москве в пятницу, 18 апреля, ожидается потепление до плюс 23 градусов. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Столица останется в зоне влияния атмосферного фронта, продолжающего свой путь на восток. Он сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, местами вызовет кратковременные дожди, по области возможны локальные грозы.

Температура же приблизится к рекордной. В столице она составит плюс 21-23 градуса Цельсия, по области — плюс 19-24 градуса. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 18 апреля в Москве составляет плюс 22,1 градуса. Он был установлен в 1921 году, напомнил синоптик.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что в ближайшие дни в Москве пройдет череда дождей.