Москвичей предупредили о череде дождей

Синоптик Ильин: Дожди могут пройти в Москве 18-19 апреля

В ближайшие дни в Москве пройдет череда дождей. О ненастной погоде столичных жителей предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Его прогноз приводит издание RT.

Пятница, 18 апреля, выдастся для Москвы пасмурной. Ожидаются небольшие дожди: они с перерывами будут идти весь день. Ночью столбики термометров задержатся на отметке в плюс 9-11 градусов, а днем поднимутся до 18-21 градуса тепла.

Есть вероятность, что дожди продолжатся и в субботу, допустил метеоролог. 19 апреля Ильин прогнозирует переменную облачность. Температура в этот день днем составит до плюс 21-23 градуса, ночью воздух остынет до плюс 12 градусов. В воскресенье, праздник Пасхи, осадков, по сведениям синоптика, не предвидится.

Пасха 2025 года обещает стать самой теплой в истории столичных метеонаблюдений. Воздух 20 апреля может прогреться до плюс 20-25 градусов, тем самым приблизившись к тепловым рекордам 1973 и 1995 годов. В целом, как отмечают метеорологи, 20-градусная температура в этот день фиксируется не чаще чем раз в 13-15 лет.