Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:52, 17 апреля 2025Экономика

Москвичей предупредили о череде дождей

Синоптик Ильин: Дожди могут пройти в Москве 18-19 апреля
Виктория Клабукова

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В ближайшие дни в Москве пройдет череда дождей. О ненастной погоде столичных жителей предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Его прогноз приводит издание RT.

Пятница, 18 апреля, выдастся для Москвы пасмурной. Ожидаются небольшие дожди: они с перерывами будут идти весь день. Ночью столбики термометров задержатся на отметке в плюс 9-11 градусов, а днем поднимутся до 18-21 градуса тепла.

Есть вероятность, что дожди продолжатся и в субботу, допустил метеоролог. 19 апреля Ильин прогнозирует переменную облачность. Температура в этот день днем составит до плюс 21-23 градуса, ночью воздух остынет до плюс 12 градусов. В воскресенье, праздник Пасхи, осадков, по сведениям синоптика, не предвидится.

Пасха 2025 года обещает стать самой теплой в истории столичных метеонаблюдений. Воздух 20 апреля может прогреться до плюс 20-25 градусов, тем самым приблизившись к тепловым рекордам 1973 и 1995 годов. В целом, как отмечают метеорологи, 20-градусная температура в этот день фиксируется не чаще чем раз в 13-15 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал срок ответа России по предложению о прекращении огня

    ВСУ ударили по Энергодару

    Военкоры сообщили о «проламывании» обороны ВСУ на одном участке

    Комбат ВСУ рассказал о масштабном нашествии России

    Инвалид из российского города оказалась вынуждена девять лет ползать по подъезду

    «Спартак» разгромил «Салават Юлаев» и оказался в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина

    Трамп отказался считать себя фанатом Зеленского

    Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США

    Талибы высказались об отношениях с Россией

    В США потребовали от Трампа поставить Зеленскому ультиматум

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости