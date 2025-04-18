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15:19, 18 апреля 2025Бывший СССР

На Украине признали продвижение ВС России в Сумской области

DeepState признал взятие ВС РФ КПП «Юнаковка» и продвижение в Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украинский аналитический проект DeepState признал взятие Вооруженными силами (ВС) России международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Суджа» и продвижение в Сумской области. Данные опубликованы на сайте проекта.

Как утверждается, Вооруженные силы Украины потеряли комплекс зданий МАПП «Суджа», а также украинский контрольно-пропускной пункт (КПП) «Юнаковка». Также сообщается о продвижении ВС России между пограничными пунктами и населенным пунктом Басовка Сумской области.

При этом российские военные завершили зачистку окрестностей КПП на границе с Украиной еще 27 марта. В тот же день над зданием МАПП «Суджа» появился флаг России.

Ранее ВС России начали наступление в районе Локни в Сумской области. Более 300 военнослужащих ВСУ оказались в котле в районе данного населенного пункта.

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