Над двумя российскими регионами заметили украинские дроны

Минобороны России: Над Курской и Белгородской областями сбили два дрона ВСУ

Над двумя российскими регионами заметили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным министерства, дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период с 16:35 до 17:10 по московскому времени.

В оборонном ведомстве добавили, что один из БПЛА залетел на территорию Курской области, а второй — на территорию Белгородской.

В ночь с 17 на 18 апреля ВСУ выпустили по России десятки дронов самолетного типа. Больше всего дронов — 27 аппаратов — были выпущены по Воронежской области, еще 12 — по Белгородской, столько же — над Азовским морем, три — над Крымом и по одному над Ростовской областью и Краснодарским краем.