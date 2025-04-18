Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:03, 18 апреля 2025Наука и техника

Нашли скрытый резерв энергии в природе

ACS Cent Sci: Новая система превращает энергию капель дождя в электричество
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ученые из Сингапура разработали простой способ получать электричество из капель дождя. Устройство с системой вертикальных трубок оказалось способно преобразовывать более 10 процентов энергии падающей воды в электричество — на пять порядков больше, чем при традиционном методе непрерывного водного потока. Результаты опубликованы в журнале ACS Central Science.

Установка работает по принципу поршневого потока: капли дождя попадают в узкие вертикальные каналы, где формируют чередующиеся участки воды и воздуха. Это усиливает разделение зарядов и позволяет извлекать больше энергии с каждой капли.

Конструкция состоит из водонапорной башни, металлической иглы и тонких трубок из проводящего полимера. Высота каждой трубки — 32 см, диаметр — всего 2 мм. При падении капель в такие трубки формируется чередующийся поток, который эффективно генерирует электричество.

В одном из экспериментов ученые подключили к системе четыре трубки и сгенерировали достаточно энергии, чтобы зажечь 12 светодиодов в течение 20 секунд. Это доказало, что даже малые осадки можно использовать как источник возобновляемой энергии.

По словам разработчиков, установка не требует особых условий и может работать на крышах зданий, собирая дождевую воду. В дальнейшем ее планируют адаптировать для городских систем, а также объединить с датчиками и автономной электроникой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хороший урок мира». Во Франции заявили, что представители США унизили Макрона на переговорах

    Зеленский ввел санкции против певца SHAMAN

    Спасатели наткнулись на разлагающееся тело туриста у подножия скалы во Вьетнаме

    Игравший за московские клубы хоккеист сборной Латвии выступил против допуска России до ОИ

    Нашли скрытый резерв энергии в природе

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Биржевая стоимость бензина достигла максимума с начала года

    Укрывавшая раненых российских военных жительница Суджи рассказала о спасшей их легенде

    109-летняя женщина назвала два продукта из супермаркета причиной долголетия

    Названа самая прибыльная сфера деятельности самозанятых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости