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14:53, 18 апреля 2025Экономика

Названа самая прибыльная сфера деятельности самозанятых

ЮKassa: Количество самозанятых россиян выросло на 43 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В 2024 году в России стало на 43 процента больше самозанятых граждан, чем в 2023 году. Это выяснили аналитики сервиса ЮKassa. Их выводы процитировала «Российская газета».

Больше всего самозанятых насчитали в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Последний, кстати, опережает столицу по темпам роста числа таких предпринимателей. Если для Москвы прибавка оценивается в 26 процентов, то для Санкт-Петербурга — в 33 процента. Регионы же продемонстрировали куда более внушительную динамику. Число самозанятых, подключенных к сервису, выросло в два раза в Северной Осетии, Хакасии, Дагестане и Тамбовской области. Плюс 82 процента показала Курганская область, а Амурская и Иркутская — по плюс 78 процентов. В Вологодской области самозанятых стало больше на 69 процентов.

Количество самозанятых женщин выросло на 26 процентов, а мужчин — на 66 процентов.

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6 декабря 2024

Наиболее доходными сферами деятельности самозанятых оказались ремонт и развлечения. Самую высокую прибыль обеспечивают товары для дома и ремонта. За год оборот самозанятых в этом секторе увеличился в 3,5 раза.

Ранее член Комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Светлана Бессараб предупредила, что те самозанятые россияне, которые сторонятся Социального фонда, в будущем смогут рассчитывать исключительно на социальную пенсию. По ее словам, в РФ насчитывается около 11,5 миллиона самозанятых.

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