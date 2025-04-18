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13:41, 18 апреля 2025Экономика

По Ленину проехались на скейте

В Верхней Пышме памятник Ленину переделали в скейт-площадку
Полина Кислицына (Редактор)

В Верхней Пышме памятник Ленину переделали в скейт-площадку. Внимание на необычный монумент обратил Telegram-канал Baza.

Один из создателей проекта снял на видео, как обычный памятник превратился в место для катания на скейте для всех желающих. По его словам, фигура вождя Октябрьской революции стала частью скейт-парка, строящегося в сквере возле местного дворца культуры «Металлургов».

Позднее узнавшая о преобразовании памятника в скейт-парк депутат КПРФ Нина Останина заявила, что скейт-рампа представляет собой попрание исторической правды и личности великого человека. «Это не что иное, как осквернение памятника. Это то же самое, что на могиле ваших родителей танцевать свадебный вальс», — убеждена парламентарий. Она добавила, что спросит вместе с членами партии с мэра Верхней Пышмы за подобное попустительство.

Накануне появилась информация, что в Омске собрались установить памятник Феликсу Дзержинскому.

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