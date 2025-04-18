Политолог пошутил об «изгнании бесов» из кабинета Хинштейна после ареста предшественника

Политолог Виноградов пошутил о сакральности после освящения кабинета Хинштейном

Российский политолог, президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов пошутил об «изгнании бесов» из кабинета врио курского губернатора Александра Хинштейна после ареста его предшественника. Пост с ироничным содержанием политолог опубликовал в Telegram.

Виноградов заявил, что действия Хинштейна по освящению кабинета четко вписываются в озвученную накануне концепцию сакральности власти.

«Удивительно органично получается говорить об издревле существующей на Руси сакральности власти и приглашать священника для изгнания бесов в кабинете арестованного предшественника», — написал в блоге политолог.

Идея сакральности власти, которую упомянул Виноградов, была озвучена в седьмом выпуске журнала «Блокнот гражданского просвещения» в статье Александра Харичева «Цивилизация "Россия"», в которой среди прочего говорится о стремлении граждан страны к единоначалию и формировании патерналистских отношений с государством.

Об освящении кабинета Александром Хинштейном стало известно сегодня, 18 апреля. Врио губернатора пригласил на рабочее место иеромонаха Афанасия, который совершил чин освящения владыки Курского и Рыльского Германа.