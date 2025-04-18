Полковник Матвийчук: Бригада «Азов» уничтожена

Украинская бригада спецназа «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) фактически была уничтожена в Мариуполе в 2022 году, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, текущий состав бригады не имеет ничего общего с изначальным.

«Тот радикальный "Азов", с татуировками, тренированными бойцами перестал существовать после Мариуполя. То, что есть сейчас, — просто эрзац. Это группы, которые ходят, кричат, что они азовцы, пытаются им подражать. Такая дань моде. Но на самом деле тех радикалов уже нет, сейчас это просто воинская часть», — сказал полковник.

По словам Матвийчука, у новых бойцов «Азова» также нет воинской подготовки своих предшественников и той мотивации. Полковник заметил, что и противостоять на поле боя им стало значительно проще.

«Там были радикально настроенные националисты. А сейчас — юноши, которые просто пытаются поймать хайп. Идейными борцами их назвать нельзя. Воинской подготовки тоже нет. Их предшественники готовились несколько лет, и доказали это. Победить их было непросто. Теперь же азовцы разбегаются при первом выстреле, хотя и носят те же опознавательные знаки», — заметил военный.

Ранее стало известно, что бойцы группировки войск «Юг» Вооруженных сил России вступили в бой с бригадой спецназа «Азов» и взяли под контроль населенный пункт Валентиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в российском Минобороны.