Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:24, 18 апреля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Полковник высказался о текущем состоянии бригады «Азов»

Полковник Матвийчук: Бригада «Азов» уничтожена
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинская бригада спецназа «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) фактически была уничтожена в Мариуполе в 2022 году, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, текущий состав бригады не имеет ничего общего с изначальным.

«Тот радикальный "Азов", с татуировками, тренированными бойцами перестал существовать после Мариуполя. То, что есть сейчас, — просто эрзац. Это группы, которые ходят, кричат, что они азовцы, пытаются им подражать. Такая дань моде. Но на самом деле тех радикалов уже нет, сейчас это просто воинская часть», — сказал полковник.

По словам Матвийчука, у новых бойцов «Азова» также нет воинской подготовки своих предшественников и той мотивации. Полковник заметил, что и противостоять на поле боя им стало значительно проще.

«Там были радикально настроенные националисты. А сейчас — юноши, которые просто пытаются поймать хайп. Идейными борцами их назвать нельзя. Воинской подготовки тоже нет. Их предшественники готовились несколько лет, и доказали это. Победить их было непросто. Теперь же азовцы разбегаются при первом выстреле, хотя и носят те же опознавательные знаки», — заметил военный.

Ранее стало известно, что бойцы группировки войск «Юг» Вооруженных сил России вступили в бой с бригадой спецназа «Азов» и взяли под контроль населенный пункт Валентиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в российском Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас есть другие приоритеты». Почему США меняют позицию по прекращению конфликта на Украине и к чему это приведет?

    В сети восхитились образом Кейт Миддлтон в кепке «деда»

    Рыболов поймал тунца рекордных размеров

    ЦБ резко понизил курс доллара

    В Раде раскритиковали проведение ЛГБТ-фестиваля в Киеве в Страстную пятницу

    Кадыров рассказал о целовавшем Коран Путине

    Всемирно известная минералка оказалась заражена патогенами

    Кадыров назвал беспределом письмо российских чиновников о намазе

    НАСА заявило о «глубокой обеспокоенности» безопасностью МКС

    Стюардесса отчитала пассажирку из-за одного предмета в ручной клади и вызвала споры в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости