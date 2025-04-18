Появились новые подробности о ходе боев в Курской области

Минобороны: Российские войска ударили по четырем бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки ударили по четырем бригадам и штурмовому полку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои проходили в районах курских населенных пунктов Горналь и Олешня, отметили в оборонном ведомстве.

За прошедшие сутки противник лишился двух БТР, боевой бронированной машины, шести автомобилей, одной единицы артиллерии, четырех минометов, а также более 225 бойцов. С момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли свыше 75 005 солдат, утверждают в министерстве.

Ранее появилось видео с группой сдавшихся в плен в Курской области бойцов Вооруженных сил Украины. Известно, что украинские солдаты попали в окружение бойцов российских подразделений группировки войск «Север», после чего приняли решение сдаться.