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17:08, 18 апреля 2025Экономика

Прибыль производителя «Арбидола» упала

Компания «Отисифарм» представила финансовую отчетность за 2024 год
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Компания «Отисифарм» представила финансовую отчетность за 2024 год. Об этом сообщает Telegram-канал «Без рецепта» со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile.

По итогам прошлого года выручка компании составила 25 миллиардов рублей, это на 26 процентов ниже показателей 2023-го. Кроме того, прибыль снизилась на 41 процент и составила 4,4 миллиарда рублей. В настоящее время в рейтинге лучших компаний по выручке за 2024 год в отрасли «Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами» фармпроизводитель занимает 42-ю строчку.

АО «Отисифарм» является одной из крупнейших компаний на российском фармацевтическом рынке безрецептурных препаратов. Компания образовалась в результате выделения безрецептурного бизнеса в процессе реорганизации российской фармацевтической компании «Фармстандарт» в конце 2013 года. В портфель «Отисифарм» входят бренды «Арбидол», «Афобазол», «Флюкостат», «Пенталгин» и другие.

Ранее стало известно, какие лекарства пользуются большим спросом у россиян. По оценке Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), самыми популярными в 2024 году стали средства от насморка на основе ксилометазолина. В прошлом году на них потратили 24,8 миллиарда рублей (плюс 12,6 процента год к году).

На втором и третьем месте — обезболивающие и жаропонижающие средства на основе ибупрофена и препараты для лечения заболеваний вен с гесперидином и диосмином. На них россияне потратили 17,4 и 16,7 миллиарда рублей соответственно.

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