Пропавшего 76-летнего россиянина нашли через три дня полуголым в лесу под Москвой

В Московской области в лесу нашли пенсионера, 76-летнего мужчину искали три дня

В подмосковном Чехове нашли пенсионера, пропавшего в середине апреля. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» в Telegram.

В поисках участвовали как волонтеры, так и спасатели и сотрудники полиции. Когда на берегу пруда нашли куртку и кофту россиянина, к поискам подключили водолазов — однако и это не дело результатов.

76-летнего мужчину нашли спустя три дня. Полуголого пенсионера нашли в лесу школьницы. Они сразу же связались с экстренными службами, которые вернули потерявшегося гражданина семье.

Ранее во Владимирской области девушка зашла в лесную чащу и нашла ракетную шахту. В ней она обнаружила несколько тонн советских денег.