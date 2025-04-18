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11:27, 18 апреля 2025Россия

Пропавшего 76-летнего россиянина нашли через три дня полуголым в лесу под Москвой

В Московской области в лесу нашли пенсионера, 76-летнего мужчину искали три дня
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковном Чехове нашли пенсионера, пропавшего в середине апреля. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» в Telegram.

В поисках участвовали как волонтеры, так и спасатели и сотрудники полиции. Когда на берегу пруда нашли куртку и кофту россиянина, к поискам подключили водолазов — однако и это не дело результатов.

76-летнего мужчину нашли спустя три дня. Полуголого пенсионера нашли в лесу школьницы. Они сразу же связались с экстренными службами, которые вернули потерявшегося гражданина семье.

Ранее во Владимирской области девушка зашла в лесную чащу и нашла ракетную шахту. В ней она обнаружила несколько тонн советских денег.

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