В России предложили не ждать снижения ключевой ставки

«Ведомости»: Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21 процента в апреле

Банк России на заседании совета директоров 25 апреля примет решение сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента в четвертый раз подряд. Такого мнения придерживается подавляющее большинство аналитиков, опрошенных «Ведомостями».

Из 21 респондента только один допустил, что ставку могут снизить до 20 процентов. Остальные предлагают не ждать изменения ставки, указывая, что инфляция замедлилась недостаточно, а комментарии представителей регулятора не позволяют готовиться к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП). Напротив, из риторики еще не ушла возможность дальнейшего ужесточения, хотя теперь оно менее вероятно.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая напомнила, что мартовское замедление инфляции, которое вроде бы дает аргумент в пользу снижения ставки, большей частью связано с укреплением рубля, которое эксперты считают временным. Кроме того, с точки зрения ЦБ рост цен по-прежнему слишком высок.

В то же время в феврале и марте корпоративное кредитование выросло, а его снижение Банк России называл одним из поводов для смягчения ДКП. Что касается розничного кредитования, то оно не растет и не снижается.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предположил, что смягчение ДКП может начаться в июле. К концу года он не исключает падения ставки до 14 процентов. Ускорить процесс может спад ВВП.

В свою очередь, директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг ожидает начало снижения ставки не раньше, чем в сентябре, а главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин считает, что текущий уровень ставки сохранится еще неопределенно долго.

Ранее стало известно, что инфляционные ожидания россиян в первой половине апреля вернулись к росту. Этот показатель также считается одним из ключевых для ЦБ в процессе принятия решений по ключевой ставке.

