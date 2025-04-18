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16:35, 18 апреля 2025Силовые структуры

Ректора российского вуза оставили под стражей по делу о хищении 10 миллионов рублей

Суд оставил в силе арест ректора ПсковГУ Ильиной по делу о хищении 10 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Псковский областной суд признал законным и оставил в силе решение об аресте ректора Псковского государственного университета (ПсковГу) Натальи Ильиной, обвиняемой в хищении десяти миллионов рублей из бюджета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Решение принято после рассмотрения апелляционной жалобы защиты подсудимой, просившей избрать Ильиной более мягкую меру пресечения.

9 апреля Псковский городской суд отправил ректора в СИЗО на два месяца. Ей вменяют часть 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год ректор Ильина фиктивно трудоустроила своего знакомого на должность доцента. В итоге за четыре года она смогла похитить из бюджета университета более десяти миллионов рублей в качестве зарплат и иных выплат несуществующему сотруднику.

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