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16:53, 18 апреля 2025Экономика

Россияне стали больше тратить на некоторые украшения

«Известия»: Траты россиян на золотые украшения с бриллиантами выросли на 25 %
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В прошлом году расходы россиян на золотые изделия с бриллиантами выросли на 25 процентов, если сравнивать с 2023-м годом. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследования ювелирной компании «Алькор».

Оказалось, что совокупные расходы жителей РФ на такие товары дошли до 106 миллиардов рублей. Средняя цена типового кольца с бриллиантом выросла на 23-28 процентов. Эксперты связывают это с ростом мировых цен на золото.

Ранее появился прогноз, что золото может занять место государственных ценных бумаг США в качестве защитного актива. Инвесторов будет привлекать отсутствие риска дефолта, а также высокая ликвидность и роль этого металла в качестве актива, уберегающего от инфляции.

Также есть информация, что россияне принялись вкладывать деньги в золото, серебро и платину. Они считают это наиболее безопасным вариантом сбережений.

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