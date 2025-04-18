Россиянка сутки пролежала под завалами после ракетного удара ВСУ по интернату и выжила

RT: Жительница Суджи сутки пролежала под завалами после удара ВСУ по интернату

Россиянка сутки пролежала под завалами после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе-интернату в Судже и выжила. Об этом в беседе с RT рассказал спасший ее местный житель Михаил Записной.

По его словам, он с другими жителями находился в подвале, когда начался обстрел. Он уточнил, что часть постояльцев находились в комнатах на этажах, а по итогу многие были ранены. В частности, на двух женщин упала бетонная плита, придавив им ноги.

«Взрыв дикий, крики, кого контузило, кого что (...). Зрелище жутчайшее: кругом кирпичи, пламя, горит что-то», — описал обстановку после атаки ВСУ россиянин.

Записной рассказал, что после атаки украинские солдаты отказались вытаскивать пенсионерок из-под завалов, поэтому им на помощь пришли местные. Одну из россиянок удалось вытащить быстро, а вторую только спустя сутки смогли достать с помощью домкратов.

«Военные ВСУ сказали нам бросать [оставшуюся под завалами женщину], якобы ей уже не помочь. Но я не мог оставить ее. Мы больше суток ее с другими нашими курскими мужиками вызволяли. Я всю ночь с ней разговаривал сидел, успокаивал ее. А на следующий день еще один мирный сумел помочь нам, протиснул домкраты под плиты», — вспомнил Записной.

После атаки ВСУ россиянку удалось передать медикам. Сейчас выжившая пенсионерка проходит лечение в одной из больниц Курской области.

Ранее, 1 февраля, в Минобороны сообщили о целенаправленном ракетном ударе ВСУ по зданию школы-интерната в Судже. По данным командира спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, около 90 человек получили контузию во время этой атаки, еще четверых спасти не удалось.