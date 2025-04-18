Российские школьники помогли задержать мужчину с повадками маньяка

В Перми школьники помогли задержать пристающего к прохожим мужчину

В Перми школьники помогли задержать мужчину с повадками маньяка, пристающего к прохожим. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным российского издания, все произошло на территории учебного заведения «Флагман». Учащиеся рассказали, что заметили неадекватного гражданина, который приставал к женщине с ребенком. Мужчина хотел забрать малыша с собой. Подростки вызвали полицию и помогли скрутить прохожего. Выяснилось, что последний состоит на учете у психиатра.

Предположительно, накануне этот же мужчина в другом районе разбил стекло машины и погнул крышку багажника.

Ранее сообщалось, что в Туве ученики в школе поймали извращенца, показывающего свои гениталии девочке. Российские следователи организовали проверку по факту произошедшего.