Российские следователи возбудили дело из-за атаки ВСУ на энергообъект Курской области

СК возбудил дело в связи с атакой ВСУ на энергообъект в Курской области

Российские следователи возбудили уголовное дело в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергообъект в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, 17 апреля украинские военные с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ударили по высоковольтной линии в деревне Долгое, что привело к длительному отключению электроэнергии у местных жителей. В СКР пообещали установить и привлечь к ответственности всех причастных к преступлению.

Ранее в России оценили масштаб атак ВСУ по объектам энергетики за время действия моратория, отметив, что ВСУ атаковали за это время энергообъекты в 18 регионах.