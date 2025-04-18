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12:01, 18 апреля 2025Россия

В России оценили масштаб атак ВСУ по объектам энергетики за время действия моратория

ТАСС: ВСУ атаковали энергообъекты в 18 регионах России во время моратория
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергообъекты в 18 регионах России за время действия моратория на удары по объектам энергетики. Масштаб последствий атак на российскую энергетическую инфраструктуру оценил ТАСС.

По подсчетам агентства, наиболее часто ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Обстрелам со стороны Украины подвергались также Воронежская, Запорожская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Херсонская области, Республика Крым, Донецкая и Луганская народные республики, Краснодарский край. За последние сутки аналогичные удары были нанесены по объектам в Рязанской, Тверской и Тульской областях.

Чаще всего, как обращает внимание агентство, ВСУ наносили удары с помощью беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов, а также различной артиллерии, включая реактивную систему залпового огня HIMARS.

Договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от атак по энергетической инфраструктуре в течение 30 дней была достигнута в середине марта. После этого в Кремле неоднократно заявляли, что Россия в отличие от Украины продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам.

По последним данным, новых указаний президента России Владимира Путина по мораторию на удары по украинским энергообъектам не было.

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