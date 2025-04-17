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16:48, 17 апреля 2025Россия

Песков ответил на вопрос об указаниях Путина по мораторию на удары по энергообъектам

Песков: Новых указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам не было
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Новых указаний президента России Владимира Путина по мораторию на удары по украинским энергообъектам не было. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было», — ответил он журналистам. Каких-либо других подробностей представитель Кремля не озвучил.

В середине марта была достигнута договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам.

В частности, 17 апреля Минобороны России сообщило, что за сутки совершили 10 атак на объекты российской энергетики. Удары наносились по энергообъектам в Белгородской, Брянской, Курской, Запорожской, Рязанской, Тверской и Тульской областях.

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