Песков ответил на вопрос об указаниях Путина по мораторию на удары по энергообъектам

Песков: Новых указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам не было

Новых указаний президента России Владимира Путина по мораторию на удары по украинским энергообъектам не было. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было», — ответил он журналистам. Каких-либо других подробностей представитель Кремля не озвучил.

В середине марта была достигнута договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам.

В частности, 17 апреля Минобороны России сообщило, что за сутки совершили 10 атак на объекты российской энергетики. Удары наносились по энергообъектам в Белгородской, Брянской, Курской, Запорожской, Рязанской, Тверской и Тульской областях.