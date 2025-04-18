Биржевая стоимость бензина достигла максимума с начала года

Биржевая стоимость бензина марки Аи-95 поднялась выше 60 тысяч рублей за тонну

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже впервые с начала года поднялась выше 60 тысяч рублей за тонну, до 60 663 рублей. В общей сложности за неделю топливо подорожало на пять процентов, свидетельствуют данные площадки.

Бензин марки Аи-92 подорожал еще сильнее — на 7,2 процента, до 54 132 рублей. Выше 54 рублей его стоимость поднялась впервые с середины февраля этого года.

Летнее дизельное топливо подорожало незначительно, до 60 934 рублей за тонну, что ниже, чем в начале месяца и дешевле, чем годом ранее в эту же дату. Обе марки бензина за год выросли в цене в пределах инфляции.

С наступлением теплого времени года цены на заправках традиционно идут вверх, что связано как с более активным использованием легкового транспорта, так и посевной кампанией, которая повышает спрос на продукцию нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

В начале апреля сообщалось, что рентабельность работы операторов торговли топливом на заправках вернулась в положительную зону. В прошлом году владельцы АЗС регулярно несли убытки из-за сдерживания розничных цен в условиях значительного роста оптовой стоимости топлива.