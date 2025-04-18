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08:08, 18 апреля 2025Мир

США заявили об уничтожении нефтяного порта хуситов

США нанесли авиаудары по йеменскому нефтяному порту Рас Иса
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mc2 Darren Cordoviz / U.S Navy / Global Look Press

Центральное командование вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявило об уничтожении йеменского порта Рас-Иса, расположенного на побережье Красного моря. Об этом сообщает ТАСС.

По заверению американской стороны, разрушение подконтрольного хуситам объекта лишило организацию незаконного дохода от продажи нефтепродуктов.

Ранее военные силы США ликвидировали одного из ключевых полевых командиров хуситов в провинции Саад. Абу Абдалла аль-Хамран занимал должность заместителя губернатора провинции Саада. Вместе с ним также были ликвидированы сопровождавшие его лица.

До этого CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что против хуситов в Йемене готовится сухопутная операция с возможным участием военно-морских сил Соединенных Штатов и Саудовской Аравии. Региональные дипломатические источники поведали, что операция будет начата с юга и востока.

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