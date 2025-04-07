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17:43, 7 апреля 2025Мир

США устранили одного из лидеров хуситов в Йемене

Al Arabiya: США ликвидировали командира хуситов в провинции Саад
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Adel Al Khader / Reuters

Военные силы США ликвидировали одного из ключевых полевых командиров мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Абу Абдалла аль-Хамран в провинции Саад. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

«Абу Абдалла аль-Хамран занимал должность заместителя губернатора провинции Саада и осуществлял командование силами "Ансар Аллах" в регионе», — говорится в источнике.

Вместе с командиром также были ликвидированы сопровождавшие его лица. Среди них — руководитель регионального департамента просвещения хуситов.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия готовят сухопутную операцию против хуситов с возможным участием военно-морских сил.

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