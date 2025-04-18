Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:58, 18 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области

РИА Новости: ВС РФ продолжили вытеснять ВСУ с позиций в Волчанске
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

FPV-дроны группы «Север» Вооруженных сил России (ВС РФ) вынуждают украинских военных покидать позиции в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

«ВСУ пытаются безуспешно удержаться в Волчанске, используя оставшиеся в населенном пункте постройки. Несмотря на это, штурмовые подразделения 128-й бригады продолжают наступать в населенном пункте», — рассказал источник.

Ранеестало известно о продвижении ВС РФ на купянском направлении. Российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина впервые с начала СВО нацелилась на важный российский порт. Его атаковали способным обходить системы ПВО дроном

    Экс-директору челябинского завода дали условный срок за педофилию

    Задержание готовившего теракт в Новороссийске агента СБУ попало на видео

    Заявление губернатора по поводу техники РЭБ в Ленобласти оказалось фейком

    Модель из России попал в аварию в Таиланде и потратил на операцию сотни тысяч рублей

    Следующий британский король лишит титулов принца Гарри и Меган Маркл

    Представители ЕС пытались убедить США ужесточить позиции по отношению к России

    В России высказались о прекращении огня в зоне украинского конфликта

    В подмосковном храме заметили напечатанные на принтере иконы

    Создано революционное средство против подагры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости