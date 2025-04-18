Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области

РИА Новости: ВС РФ продолжили вытеснять ВСУ с позиций в Волчанске

FPV-дроны группы «Север» Вооруженных сил России (ВС РФ) вынуждают украинских военных покидать позиции в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

«ВСУ пытаются безуспешно удержаться в Волчанске, используя оставшиеся в населенном пункте постройки. Несмотря на это, штурмовые подразделения 128-й бригады продолжают наступать в населенном пункте», — рассказал источник.

Ранеестало известно о продвижении ВС РФ на купянском направлении. Российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области.