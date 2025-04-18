Трамп отказался оказывать Украине военную поддержку

Трамп: США больше не будут оказывать Украине военную поддержку

США больше не будут оказывать Украине военную поддержку, заявил американский президент Дональд Трамп. Его цитирует РИА Новости.

Хозяин Белого дома также подчеркнул, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, если одна из сторон «начнет его саботировать».

Ранее в Киеве заявили, что подписанный Украиной и США меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых, не предусматривает возвращение долгов за военную и финансовую помощь Вашингтона.