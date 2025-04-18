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15:30, 18 апреля 2025Бывший СССР

Украина заявила, что не планирует возвращать США долги. В Киеве уверены, что Вашингтон покроет расходы на сделке по ресурсам

Качка заявил, что меморандум США и Украины не подразумевает возврата долга
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Подписанный Украиной и США меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых, не предусматривает возвращение долгов за помощь Вашингтона. Об этом заявил заместитель главы украинского Министерства экономики Тарас Качка.

Стороны подписали документ 17 апреля. Как сообщила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко, меморандум подтверждает намерение заключить выгодное для обеих сторон соглашение. Оно будет «открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов».

При этом, по заявлению Качки, про возврат украинского долга речи вовсе не идет.

Никто не говорит и США тоже, что это долг, который мы должны возвращать. Речь идет о том, что конструкция должна быть такой, что от деятельности фонда и дальнейших инвестиций стороны заработают по меньшей мере столько, сколько предоставлялось помощи. (...) Там нет скрытого признания долга или требования что-то возвращать, ни в коем случае

Тарас Качказамглавы Министерства экономики Украины

Сообщалось о смягчении требований США к Украине по долгу

Вашингтон оценивает долг Украины в 100 миллиардов долларов, а не в 300 миллиардов, как это было ранее, сообщили источники Bloomberg. Это примерно соответствует собственной оценке Киева, уточнило агентство.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сумма обсуждается в рамках согласования сделки по полезным ископаемым. Соглашение, как надеются США, будет предполагать компенсацию средств, предоставленных Украине администрацией бывшего главы Белого дома Джо Байдена. При этом Вашингтон рассматривают уже предоставленную помощь как вклад в будущий специальный инвестиционный фонд реконструкции.

Получить уступки для украинской стороны было нелегко, указало Bloomberg со ссылкой на источники.

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В России сомневаются, что Трамп согласится списать Киеву долги

Президент США Дональд Трамп не станет смягчать свою позицию по Украине и не откажется от требований по возврату долгов, убежден политолог Александр Асафов.

«Сообщения о смягчении требований США к сделке по ресурсам, вероятно, являются лишь одной из гипотез, которые забрасывают в информационное пространство для тестирования общественного мнения», — отметил он. По его мнению, условия сделки по ресурсам со временем, напротив, будут становиться более жесткими для Украины.

«Трамп будет менять условия только в сторону увеличения числа пунктов предполагаемой сделки. Раньше это была сделка по критическим ресурсам, теперь — по остаткам украинской экономики», — порассуждал эксперт.

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