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14:53, 18 апреля 2025Россия

У 11-летнего российского школьника нашли пулю в груди во время осмотра в больнице

В Иркутской области у школьника нашли пулю в груди во время планового осмотра
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Иркутской области у 11-летнего школьника нашли пулю в груди во время планового осмотра в больнице. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Российский третьеклассник живет с родителями и младшим братом, мальчик часто болеет. Когда в очередной раз мать привезла его в медучреждение, врачи заметили на рентгене в грудной клетке инородное тело. Оказалось, что школьник носил в себе пулю от травматического оружия. О необычной находке доктора рассказали полицейским.

Сам школьник пояснил, что зимой его 37-летний отец принес домой травматический пистолет, напился и выстрелил в него. Он попросил сына никому не говорить о случившемся.

В ходе допроса мать подтвердила слова ребенка. Женщина поведала, что услышала громкий хлопок на кухне, где находились муж с сыном. Когда россиянка вбежала в комнату, супруг объявил, что у них все в порядке, а школьник был напуганным.

Как утверждает Baza, после случившегося мальчика прооперировали, а его родителя задержали.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали мужчину за стрельбу из пневматического оружия по подросткам.

ЖЗЛ
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