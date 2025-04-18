Угрызения совести заставили россиянина признаться в совершенной 12 лет назад расправе

В Москве местный житель пришел в полицию спустя 12 лет после убийства

В Москве местный житель решил признаться полиции в совершенной 12 лет назад расправе. Об этом сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

По данным канала, 17 апреля в полицию пришел мужчина, который рассказал, что уже больше 10 лет мучается угрызениями совести и хочет признаться, что вместе с соучастников расправился с мужчиной. Он признался, что совершил это из-за денег.

По данным правоохранителей, в августе 2013 года в припаркованном на Институтской улице автомобиле был найден изрезанный водитель. Следователи установили и задержали подельника фигуранта. Сотрудники Следственного комитета (СК) России ходатайствуют об аресте обоих злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) осудили супругов за расправу, совершенную более десяти лет назад.