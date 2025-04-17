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17:35, 17 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили супругов за расправу над мужчиной более десяти лет назад

В ЛНР осудили супругов за убийство, совершенное более десяти лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Луганской Народной Республике (ЛНР) осудили супругов за расправу, совершенную более десяти лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ЛНР.

Супруги осуждены по статьям 166 («Угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору») и 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2014 года семейная пара, 46-летний мужчина и 35-летняя женщина, находились в Краснодоне и совершили там расправу над 29-летним местным жителем. Чтобы скрыть следы преступления, они погрузили тело в багажник машины и подожгли ее.

Верховный суд ЛНР приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима, а женщину к 12 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в России по записям в дневнике девушки нашли расправившихся с ней 23 года назад мужчин.

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