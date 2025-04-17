В России по записям в дневнике девушки нашли расправившихся с ней 23 года назад мужчин

В Иркутске нашли убийц спустя 23 года по записям в дневнике погибшей

В Иркутске по записям в дневнике девушки нашли расправившихся с ней 23 года назад мужчин. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). По данным ведомства, в октябре 2001 года двое злоумышленников расправились со знакомой девушкой и спрятали тело под полом заброшенного здания на Байкальской улице. Задержать преступников сразу не удалось.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет в 2024 году сотрудником уголовного розыска был установлен ключевой свидетель из окружения девушки. Она сохранила дневник пострадавшей. Записи из него позволили установить подозреваемых. Всего было отработано более 20 свидетелей и очевидцев. Следователям и оперативникам удалось полностью восстановить картину преступления.

Подозреваемых задержали. Одного из них суд уже приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянина приговорили к восьми годам колонии за расправу над отчимом.