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12:27, 17 апреля 2025Силовые структуры

В России по записям в дневнике девушки нашли расправившихся с ней 23 года назад мужчин

В Иркутске нашли убийц спустя 23 года по записям в дневнике погибшей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Иркутске по записям в дневнике девушки нашли расправившихся с ней 23 года назад мужчин. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). По данным ведомства, в октябре 2001 года двое злоумышленников расправились со знакомой девушкой и спрятали тело под полом заброшенного здания на Байкальской улице. Задержать преступников сразу не удалось.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет в 2024 году сотрудником уголовного розыска был установлен ключевой свидетель из окружения девушки. Она сохранила дневник пострадавшей. Записи из него позволили установить подозреваемых. Всего было отработано более 20 свидетелей и очевидцев. Следователям и оперативникам удалось полностью восстановить картину преступления.

Подозреваемых задержали. Одного из них суд уже приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянина приговорили к восьми годам колонии за расправу над отчимом.

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